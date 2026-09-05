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Crea-MS vistoria obra onde desabamento matou dois trabalhadores

Equipes retornaram ao local neste sábado para analisar projetos e condições técnicas da obra; acidente causou duas mortes e deixou outros dois feridos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 05/09/2026 às 14:39

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Desabamento de estrutura causou duas mortes no imóvel onde funcionaria um supermercado / Reprodução

Equipes do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul) realizaram uma nova vistoria, na manhã deste sábado (05), no imóvel onde funcionaria um supermercado no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O local foi atingido pelo desabamento de uma estrutura na tarde de sexta-feira (04), acidente que provocou a morte de dois trabalhadores e deixou outros dois gravemente feridos.

A fiscalização pretende reunir informações sobre o andamento da obra no momento do acidente, os serviços que estavam sendo executados e a participação de profissionais legalmente habilitados nas atividades realizadas.

Entre os pontos analisados estão as condições relacionadas à execução de estruturas metálicas e de concreto pré-moldado. Conforme o Crea-MS, intervenções desse tipo devem seguir projetos de engenharia, incluindo planejamento e dimensionamento estrutural.

A equipe também deverá verificar os projetos utilizados na obra e os procedimentos adotados para a montagem das estruturas que acabaram cedendo.

Documentação da obra

Segundo o Crea-MS, o empreendimento estava sendo executado por uma empresa de engenharia regularmente registrada no conselho e contava com profissional responsável pela parte técnica. Também havia ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada para o projeto e a execução.

Mesmo com a documentação inicial apresentada, o conselho solicitou ao proprietário outros materiais para complementar a apuração. Entre os documentos requisitados estão planos relacionados à segurança do trabalho, laudos de inspeção dos equipamentos empregados no içamento de cargas e projetos complementares.

Depois de concluída a coleta das informações, o material será encaminhado para conselheiros especializados das áreas de engenharia. Eles serão responsáveis pela análise técnica dos dados levantados durante a fiscalização.

Vítimas

O desabamento ocorreu na tarde de sexta-feira, em uma obra localizada na Avenida Raquel de Queiroz, no Aero Rancho.

Os trabalhadores Willian Douglas Souza Cabral, de 39 anos, e Joel da Silva Oliveira, de 40 anos, morreram após serem atingidos pela estrutura que desabou. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas em estado grave.

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