Criança de 7 anos morre atropelada por caminhão em Campo Grande

Corpo ao lado da bicicleta / (Foto: Vinícius Santos/Nova Lima News)

Uma menina de sete anos morreu nesta segunda-feira (16) ao ser atropelada por um caminhão baú, na Rua Major Geovane Francisco Nadalin, esquina com a Rua Carolina García Ferreira, no Bairro José Tavares do Couto, em Campo Grande. O freio do veículo teria apresentado falha e atingiu a menina que andava de bicicleta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as rodas do veículo teriam passado pela cabeça da vítima. Quando o socorro chegou, a menina já estava sem vida, conforme informações do site Nova Lima News.

A Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram acionados. A equipe médica constatou a morte.

A rua, que fica próximo ao bairro Nova Lima, um dos mais populosos da Capital, é de grande movimento. A mãe da criança estava no local e ficou abalada com a situação.