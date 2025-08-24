Criança de 7 anos morre em colisão entre carros na Capital

Condutor de um dos veículos avançou preferencial e atingiu o carro onde o menino estava com a família
Uno ficou destruído / Midiamax
Uma criança de 7 anos morreu em um grave acidente na noite de sábado (23) onde dois carros colidiram, no cruzamento da Avenida Conde de Boa Vista com a Rua Rio da Prata, no Bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.
A família da criança saía da igreja em um Fiat Uno de cor vermelha, quando o veículo foi violentamente atingido por um Renault Logan, segundo o Midiamax. Testemunhas relataram que o condutor do Logan furou a preferencial, provocando a colisão.
O impacto da batida foi tão severo que o menino, que estava no banco de trás, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O casal no Logan também ficou ferido e foi socorrido e encaminhado a um hospital.
A Polícia Militar e a perícia foram acionadas para investigar as circunstâncias do acidente. O motorista do Logan foi conduzido à delegacia.
