Criança é atropelada por ônibus em Campo Grande e perde massa encefálica

Criança foi socorrida / Marco Codignola/ Topmida

Um menino de 10 anos, foi atropelado por um ônibus na tarde dessa quarta-feira, dia 3, na avenida Afonso Pena, Centro de Campo Grande. Ele perdeu massa encefálica e permanece internado na Santa Casa.

O estado de saúde da criança é considerado grave e ela ainda deverá passar por outros exames médicos, informou o Topmidianews. A vítima teve perda de massa encefálica no local do acidente, sofrendo um quadro de TCE (Traumatismo cranioencefálico) grave, onde segue intubada e sedada.

O Corpo de Bombeiros, apesar da gravidade dos ferimentos, conseguiu estabilizar o menino ainda na Avenida Afonso Pena, antes de encaminhá-lo para a Santa Casa.

A criança e sua família estavam na calçada, quando dois homens iniciaram uma confusão, armados com faca e facão, provocando um susto no menino, que saiu correndo e não percebeu a presença do ônibus.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima é atingida pela parte traseira do ônibus, arremessada contra um carro estacionado.

Os dois suspeitos de terem provocado a confusão ainda não foram localizados.