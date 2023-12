Criança morre após acidente de trânsito em Campo Grande

Reprodução TopMídiaNews

Uma criança de 11 anos morreu em um acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (10), na Vila Albuquerque, em Campo Grande.

Conforme informações preliminares, um veículo Fiat Uno, com placas de Goiânia (GO), trafegava pela Avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade, no sentido Leste/Oeste, quando a motorista perdeu o controle da direção no cruzamento com a Rua Dr. Werneck e bateu em um poste.

No local, a polícia encontrou a mãe no veículo e a criança tinha sido removida por testemunhas. Os bombeiros tentaram manobras de ressuscitação por 1h10min, mas a criança não resistiu.