Criança morre após cair e bater cabeça no banheiro da Capital

Criança caiu no banheiro / Silas Lima/ TopMídiaNews

Criança de 12 anos morreu nessa terça-feira (3), quatro dias após cair no banheiro de casa e bater a cabeça. O caso ocorreu no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Segundo o TopMídiaNews, o menino autista, morava com o pai, a madrasta e a irmã. Ele foi socorrido e levado ao médico, mas não resistiu.

Conforme o boletim de ocorrência, o pai chegou do trabalho na hora do acidente e foi recebido pela esposa e filha dizendo que a criança caiu no banheiro, bateu a cabeça e convulsionou desacordado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas por conta da demora da ambulância, o pai colocou o filho no carro do vizinho e levou até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia. O menino recebeu os primeiros atendimentos, sendo entubado e, logo em seguida, encaminhado ao Hospital Universitário.

A criança permaneceu internado por 4 dias e, veio a óbito às 15h37. A causa possível da morte foi registrada como AVE (Acidente Vascular Encefálico) hemorrágico com hipertensão intracraniana e herniação.

O boletim foi registrado como morte a esclarecer.