Criminoso com 120 anos de pena morre em confronto com a polícia

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), cumpriu na manhã desta terça-feira (15) um mandado de prisão contra Luis Cesar Santos, de 65 anos, considerado de alta periculosidade.

Segundo a polícia, Luis Cesar tinha 19 ações penais em seu nome e um extenso histórico de crimes violentos, com passagens por presídios de vários estados.

Ele já havia fugido do Instituto Penal de Campo Grande, após render agentes penitenciários e um juiz corregedor com uso de arma de fogo. Após investigações, os policiais localizaram o suspeito em uma residência no bairro Sayonara, em Campo Grande.

Durante o monitoramento, ao tentarem realizar a abordagem, o homem reagiu e sacou um revólver.

Diante da ameaça, os agentes revidaram utilizando os meios operacionais adequados.

Luis Cesar foi socorrido e levado para a Santa Casa da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na sequência da operação, outra equipe da DERF foi até a residência do criminoso e prendeu sua companheira, de 61 anos.

Contra ela, havia um mandado de prisão expedido pelo estado de Rondônia, por tráfico de drogas. Ela foi encaminhada à delegacia e, posteriormente, será transferida para uma unidade prisional.

