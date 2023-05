De MS, Julião Flaves Gaúna é eleito presidente da Abigraf Nacional

Julião Gaúna foi eleito presidente da Abigraf Nacional / Arquivo Pessoal

O empresário gráfico de Mato Grosso do Sul, Julião Flaves Gaúna foi eleito presidente da Abigraf Nacional (Associação Brasileira da Indústria Gráfica), em assembleia-geral na última sexta-feira, dia 28, na sede da entidade em São Paulo-SP.

Gaúna foi escolhido para comandar os rumos da associação durante o triênio 2023-2026 e disse ao O Pantaneiro que possui muitos planos para desenvolver o setor em Mato Grosso do Sul.

Ele agradeceu ao apoio que recebeu para chegar a presidente da Abigraf Nacional. "Quero agradecer pela confiança em nosso trabalho, estes dias serão marcantes em minha vida. A Abigraf Nacional é uma entidade de grande importância na cadeia produtiva do setor de Impressão e Comunicação junto com todas as Abigrafs Regionais. Isso só foi possível com o apoio de cada Regional, começando por Mato Grosso do Sul e por todas as Regionais deste Brasil Continental."

Julião pontua que chegar ao comando da Associação é uma quebra de paradigma e realização de um sonho, já que em 58 anos de existência da Abigraf Nacional, esta é a primeira vez que um industrial de fora de São Paulo é eleito presidente da instituição.

Gaúna destaca que o primeiro passo é reunir todas as regionais e proporcionar mais avanços em tecnologia utilizada, gerar emprego e renda e expandir ainda mais em Mato Grosso do Sul.

"Nosso principal propósito é integrar e reunir todas as Regionais entorno da Abigraf Nacional, e assim proporcionando oportunidades de geração de renda, emprego e o avanço em tecnologia em busca da prosperidade do setor gráfico."

O presidente destaca que entre as metas está o foco de atender as pequenas e médias empresas, além de parcerias com entidades como a Confederação Nacional da Indústria.

Julião é proprietário da indústria gráfica Pontual, em Campo Grande e sabe dos desafios para o setor. Além dele, a diretoria plenária da Abigraf Nacional conta ainda com os empresários sul-mato-grossenses Altair da Graça Cruz e Valton Moreira Pael Junior.

A posse da nova diretoria está marcada para o dia 1º de junho, em cerimônia que será realizada no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande.

"Desta forma estaremos cumprindo o nosso papel atendendo o desenvolvimento e o crescimento. Que Deus nos mostre os caminhos a serem trilhados para atingir o nosso principal objetivo que é cuidar das pessoas empreendedoras", finalizou.

Veja a diretoria

Presidente: Julião Flaves Gaúna (MS)

Vice-Presidente: Sidney Anversa Victor (SP)

Diretor Secretário: Roque Noschang (RS)

Diretor Secretário Adjunto: Evandro Rogério Volpato (SC)

Diretor de Relações com o Mercado: Marcos Dybas da Natividade (PR)

Diretor de Relações com o Mercado Adjunto: Vicente de Paula Aleixo Dias (MG)

Diretor Financeiro: Carlos Roberto Jacomine da Silva (SP)

Diretor Financeiro Adjunto: Fabio Gabriel dos Santos (SP)

Vice-Presidente Região Nordeste: Josair Santos Bastos (BA)

Vice-Presidente Região Sudeste: Cristhine Samorini (ES)

Vice-Presidente Região Sul: Cidnei Luiz Barozzi (SC)

Vice-Presidente Região Centro-Oeste: Pedro de Sousa Cunha Júnior (GO)