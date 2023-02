Desfile das escolas de samba de Campo Grande terá oito agremiações

A apuração dos votos será na quarta-feira / Divulgação

O desfile das escolas de samba de Campo Grande tem a participação de oito agremiações que vão para a avenida, com o apoio do Governo do Estado, mostrar a tradição carnavalesca.

A festa de Carnaval acontece nesta segunda-feira (20) e na terça-feira (21), na Avenida Alfredo Scaff, próximo à Praça do Papa

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, garantiu repasse de R$ 800 mil para a Lienca (Liga Independente das Escolas de Samba da Capital), em apoio às agremiações.

A festa popular movimenta a economia e o turismo do Estado. “Investir em cultura é investir em inclusão, além disso, o Carnaval significa fomentar o turismo e a economia dos municípios”, disse o governador Eduardo Riedel.

“Nós sabemos das dificuldades que as escolas passam todos os anos para colocar as alegorias na avenida. Esse repasse é feito para garantir geração de renda e empregos que o carnaval proporciona às comunidades envolvidas, a festa de Momo é alegria, cultura, economia, turismo e ancestralidade e merece toda nossa atenção e respeito”, afirmou o presidente da Fundação de Cultura, Max Freitas.

A folia reunirá oito escolas de samba, sete delas serão julgadas, sendo: G.R.E.S Unidos do Bairro Cruzeiro, Vila Carvalho, Cinderela, Deixa Falar, Igrejinha, Unidos do Aero Racho e Catedráticos do Samba.

A apuração dos votos será na quarta-feira (22), na passarela do a partir das 14h. Após abertura dos envelopes e verificação das notas de todos os quesitos, será anunciada a escola campeã do carnaval 2023.

“Pisar na avenida levando a bandeira de uma escola, seja ela grande ou não, é carregar toda a ancestralidade que envolve o samba, a cultura popular e a memória da comunidade”, afirmou a bailarina e professora Flávia Laís Alarcon, que é porta-bandeira da Escola de Samba Vila Carvalho.

Confira a ordem dos desfiles e os enredos das escolas de samba:

Segunda-feira (20/02)

1º Herdeiros do Samba - ‘Bate, bate coração Joaquim Murtinho 100 anos de Educação’;

2º Unidos do Bairro Cruzeiro - ‘Per Fumum: ‘A Essência Que Me Seduz’;

3º Vila Carvalho - ‘Carvalho em uma nova era: Em Minha Casa há várias moradas não estamos sós’;

4° Igrejinha - ‘Uni-Duni-Tê: A Igrejinha vem brincar com você’.

Terça-feira (21/02)

1º Cinderela Tradição do José Abrão - ‘Cinderela Tradição 30 anos de história’;

2° Deixa Falar - ‘Carnavalis’;

3° Unidos do Aero Rancho - ‘Eu sou o grande Aero Rancho: Esse é meu povo’;

4° Os Catedráticos do Samba - ‘Homenagem a Coxim: Portal do Pantanal virou festa’.