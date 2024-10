Detran leva ação interativa para ciclistas em neste domingo na Capital

Arquivo Detran

No próximo domingo (20) uma equipe do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estará presente no “Dia da Alegria – Especialidade de Ciclista” com atividades lúdicas para todas as idades.

Haverá exposição e orientação sobre: a utilização dos equipamentos e dispositivos de segurança da bicicleta; sobre os equipamentos de segurança do ciclista; atividade lúdica para reconhecer os locais seguros para a circulação de ciclistas e atividade lúdica para identificar os hábitos seguros do ciclista, com uso de painel interativo; exposição do "transbike" e orientação sobre como transportar a bicicleta no carro.

Serão realizadas abordagens interativas em um circuito de atividades, organizado em grupos de no máximo 20 alunos, que participarão simultaneamente das atividades propostas.

O evento será promovido pelo Clube de Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e acontecerá das 7h às 11h no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande.