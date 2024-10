Detran-MS amplia serviço pioneiro para shopping da Capital na segunda-feira

Divulgação

Na próxima segunda-feira (7) o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) amplia o Guichê 60+ para a Agência do Shopping Campo Grande, na Capital. Pioneiro entre os Detrans, o novo modelo de atendimento para pessoas idosas foi lançado na quinta-feira (03) na Agência Híbrida de Dourados, e já atendeu 30 pessoas em um dia e meio do serviço lançado.

A iniciativa surgiu pelo olhar cuidadoso da servidora, Elizangela Ximenes. “Notamos que devido ao grande fluxo na agência, as pessoas idosas ficavam nervosas, de chegar a chorar, por não saber lidar com o problema. Nestes casos eu tiro elas do atendimento, para dar continuidade no fluxo da agência, chamo elas para sala, e continuo o atendimento individualizado”, relata.

A ideia do Guichê 60+ é mudar essa realidade, possibilitando que pessoas com mais de 60 anos, possam procurar uma unidade do Detran com esse espaço exclusivo, e seja atendido por um servidor qualificado para atender com mais empatia, paciência e atenção.

De acordo com o IBGE, os idosos representam 6,6% da população sul-mato-grossense. Já com relação a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), os 60+ representam 15% dos condutores ativos (exclui as CNHs vencidas há mais de 30 dias) no Estado.

Além de Campo Grande, que possui 57.189 condutores com mais de 60 anos, os municípios com mais condutores nesta faixa etária são: Dourados com 14.677, Três Lagoas com 7.820, Ponta Porã com 3.838, e Corumbá com 3.496.

Serviço

Na próxima segunda-feira (07) o Detran-MS lança o Guichê 60+ na Capital. De forma simultânea, as agências do Pátio Central e Shopping Campo Grande irão estrear o novo serviço à população.

Para falar sobre o Guichê 60+ e esclarecer dúvidas sobre o novo serviço, a diretoria do Detran e representante da Subsecretaria de Politicas Publicas para a Pessoa Idosa, estarão disponíveis para atender a imprensa no Detran do Shopping Campo Grande a partir das 10h.