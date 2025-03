Agems, Assessoria

Sustentabilidade, educação, cultura e economia circular estão em destaque em 2025 em novas três edições do Drive Thru da Reciclagem, iniciativa que conta com a participação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems) e parceiros de vários segmentos.

O primeiro evento do ano começa hoje (20) e vai até sábado (22), em alusão ao Dia Mundial da Água, reforçando a importância da preservação dos recursos hídricos e do descarte correto de resíduos.

Promovido pelo Instituto Lixo Zero e a ONG Du Bem Negócios Sustentáveis, o Drive Thru conta com o apoio da Agems não apenas na organização, mas também na ampliação de um programa educativo ambiental voltado para estudantes. A Agems tem inovado em programas que fomentam o cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade, andando lado a lado rumo a um estado verde e sustentável.

"Sustentabilidade é mais do que uma ideia, é uma transformação de hábitos que impacta diretamente a qualidade de vida e o futuro das próximas gerações. Como Agência Reguladora, temos o dever de incentivar essa mudança, promovendo a educação ambiental, o engajamento social e com certeza, juntos vamos mais longe em prol do meio ambiente", destaca a diretora-presidente em exercício da Agems, Caroline Tomanquevez.

Avanços sustentáveis

Com uma trajetória de sucesso, o Drive Thru da Reciclagem alcança sua 14ª edição em março, com mais duas datas confirmadas: de 5 a 7 de junho e de 23 a 25 de outubro.

"A cada edição, o projeto ganha novos parceiros e amplia seus serviços. A Agems tem um papel essencial nesse crescimento, porque nosso objetivo é aproximar a sociedade da discussão sobre sustentabilidade, incentivar a responsabilidade ambiental e demonstrar como pequenas ações podem gerar grandes impactos", ressalta a diretora de Inovação e Relações Institucionais, Rejane Monteiro.