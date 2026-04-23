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Dia do Corre promete "parar" o centro de Campo Grande com corrida, música e after

Evento gratuito acontece no dia 4 de maio com largada em frente ao Shopping Pátio

Da redação

Publicado em 23/04/2026 às 07:37

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Gratuito e aberto ao público, o Dia do Corre vem se consolidando como um dos movimentos de maior engajamento entre os praticantes de atividade física na cidade / Divulgação

O centro de Campo Grande vai sair da rotina no próximo dia 4 de maio. O Dia do Corre (DDC) chega com uma edição que promete transformar a região em um verdadeiro palco a céu aberto, reunindo esporte, música, energia e conexão em uma experiência que vai além da corrida.

Em parceria com o Pátio, o Shopping do Centro, o evento convida desde quem nunca correu até os mais experientes a ocuparem as ruas e viverem o movimento de perto. A proposta é direta: criar um ambiente leve, acessível e cheio de estímulos para quem quer começar — ou recomeçar.

A largada será em frente ao shopping, na Rua Marechal Rondon, 1380, com concentração a partir das 19h e saída às 19h30. O percurso de cinco quilômetros percorre ruas da região central, em um trajeto pensado para integrar participantes e cidade.

O grande diferencial está na experiência. A edição de maio promete “parar” o centro com ativações que vão além do básico: alongamento coletivo para preparar o corpo, carro de som ditando o ritmo da noite e um after com alimentação e bebidas para fechar o encontro em clima de celebração.

A trilha sonora fica por conta do DJ Danilo Bachega, referência na música eletrônica, que comanda o clima do evento e reforça a proposta de unir esporte e entretenimento em um só espaço.

Gratuito e aberto ao público, o Dia do Corre vem se consolidando como um dos movimentos de maior engajamento entre os praticantes de atividade física na cidade, justamente por unir acolhimento, energia e pertencimento em um único espaço.

Mais do que cruzar a linha de chegada, a proposta é simples: dar o primeiro passo. E, desta vez, ele começa no coração de Campo Grande.

Serviço – O evento Dia do Corre – Edição Maio acontece no dia 4 de maio, com concentração a partir das 19h e largada às 19h30. O ponto de encontro é em frente ao Pátio, o Shopping do Centro, localizado na Rua Marechal Rondon, 1380, no centro de Campo Grande. O percurso tem 5 km pelas ruas da região central, e a participação é gratuita e aberta ao público. Mais informações podem ser obtidas pelo perfil @diadocorre no Instagram.

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