Dia do Corre transforma Campo Grande em palco de corrida com som automotivo nesta segunda

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A região central de Campo Grande recebe nesta segunda-feira (4) uma edição especial do Dia do Corre (DDC), evento que une corrida de rua, música eletrônica e interação urbana. Com concentração a partir das 19h e largada às 19h30 em frente ao Pátio, o Shopping do Centro (Rua Marechal Rondon, 1380), a proposta é transformar as ruas em um grande palco de movimento e festa.

Os motoristas que circularem pelo Centro devem ficar atentos às interdições momentâneas, especialmente na Rua 14 de Julho, que acompanharão o deslocamento dos corredores ao longo de um percurso de cinco quilômetros. A organização do tráfego conta com o apoio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

O grande destaque desta edição é o carro de som automotivo, que vai conduzir os participantes durante todo o trajeto, criando uma atmosfera de festa em movimento. A trilha sonora será comandada pelos DJs Danilo Bachega e Panda, referências da música eletrônica em Mato Grosso do Sul, garantindo ritmo e animação do início ao fim.

Aberto ao público, o Dia do Corre convida desde iniciantes até corredores mais experientes a ocupar as ruas de forma leve e coletiva. E a programação não termina na chegada. Ao final do percurso, os participantes poderão aproveitar um after com música, alimentação e bebidas, estendendo o clima de celebração.

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