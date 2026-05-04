Acessibilidade

04 de Maio de 2026 • 16:27

Buscar

Últimas notícias
X
Emoção

Dia do Corre transforma Campo Grande em palco de corrida com som automotivo nesta segunda

Evento gratuito tem concentração às 19h em frente ao Pátio Shopping

Da redação

Publicado em 04/05/2026 às 11:16

Atualizado em 04/05/2026 às 11:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A região central de Campo Grande recebe nesta segunda-feira (4) uma edição especial do Dia do Corre (DDC), evento que une corrida de rua, música eletrônica e interação urbana. Com concentração a partir das 19h e largada às 19h30 em frente ao Pátio, o Shopping do Centro (Rua Marechal Rondon, 1380), a proposta é transformar as ruas em um grande palco de movimento e festa.

Os motoristas que circularem pelo Centro devem ficar atentos às interdições momentâneas, especialmente na Rua 14 de Julho, que acompanharão o deslocamento dos corredores ao longo de um percurso de cinco quilômetros. A organização do tráfego conta com o apoio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

O grande destaque desta edição é o carro de som automotivo, que vai conduzir os participantes durante todo o trajeto, criando uma atmosfera de festa em movimento. A trilha sonora será comandada pelos DJs Danilo Bachega e Panda, referências da música eletrônica em Mato Grosso do Sul, garantindo ritmo e animação do início ao fim.

Aberto ao público, o Dia do Corre convida desde iniciantes até corredores mais experientes a ocupar as ruas de forma leve e coletiva. E a programação não termina na chegada. Ao final do percurso, os participantes poderão aproveitar um after com música, alimentação e bebidas, estendendo o clima de celebração.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Integração

Dia do Corre promete "parar" o centro de Campo Grande com corrida, música e after

O Rasta Viajero

Do Pantanal para o Mundo: Viajante costarriquenho cruza Aquidauana a bordo de uma Vespa 94

GALERIA DE FOTO

2º Shopping Show Rural Nioaque/MS

GALERIA DE FOTO

Aniversário de 177 anos de Nioaque/MS

Publicidade

Luto

Morre aos 84 anos Nelly Bacha, primeira mulher a governar Campo Grande

ÚLTIMAS

Tempo

Domingo será de calor e tempo firme em Aquidauana

De acordo com informações do site Climatempo, não há previsão de chuva para o município ao longo do dia.

CONSCIENTIZAÇÃO

Maio Amarelo terá abertura oficial em Aquidauana

Campanha de conscientização no trânsito começa no dia 4 de maio com evento na Câmara Municipal e foco no respeito à vida.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo