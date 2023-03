Dia Mundial da Conscientização do Autismo é comemorado com visita ao Bioparque no domingo

Divulgação

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado no próximo domingo (2), a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) realiza um encontro para autistas e familiares, com uma visita ao Bioparque Pantanal. O objetivo do evento é promover a troca de experiências, além de levar informação sobre o espectro autista.

Serão entregues material informativo contando, por exemplo, com leis estaduais que garantem direitos as pessoas com autismo. O encontro também contará com uma equipe clínica no local.

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 3318-4178. As vagas são limitadas. Serão oferecidas 450 inscrições para pessoas com autismo e 450 inscrições para acompanhante. Na visita ao Bioparque estão previstos três grupos, das 14 horas às 17 horas.

Dia Mundial da Conscientização do Autismo

A data, celebrada no dia 2 de abril, foi estabelecida pela Organizações das Nações Unidas (ONU), em 2007, e instituído no Brasil pela Lei Federal nº 13.652/2018, com a finalidade de promover conhecimento sobre o espectro autista, bem como sobre as necessidades e os direitos das pessoas autistas.