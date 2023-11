Dívida por drogas faz rapaz ser esfaqueado e ficar entre a vida e a morte em MS

Santa Casa de Campo Grande / Campo Grande News

Jovem, de 25 anos, precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira (3), onde passará por uma cirurgia de emergência devido ao seu estado de saúde, após ter sido esfaqueado em São Gabriel do Oeste, possivelmente por uma dívida de drogas.

A Polícia Militar esteve no hospital para colher mais detalhes sobre o caso e conversou com a mãe da vítima, onde ela explicou que vizinhos na cidade é quem acionaram o socorro, após o rapaz chegar em casa com vários ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher explicou que seu filho é usuário de drogas e suspeita que o ataque tenha sido proveniente a uma dívida de drogas.

A vítima deu entrada na Santa Casa durante a madrugada e está na ala vermelha do Pronto Socorro, pois corre risco de vida e passaria por cirurgia.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.