30 de Agosto de 2025 • 17:09

Campo Grande

DOF apreende quase 900 kg de drogas em carro roubado na Capital

Veículo Hyundai IX35 estava carregado com 895 kg de maconha

Redação

Publicado em 30/08/2025 às 13:00

Apreensão de drogas / DOF

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam em flagrante um jovem de 19 anos e apreenderam 895 kg de maconha em um veículo Hyundai IX35, roubado em Campo Grande, na região de Ponta Porã. A apreensão ocorreu nesta quinta-feira (28) durante bloqueio na MS-164, próximo ao Trevo do Copo Sujo.

Durante a operação, o motorista desrespeitou a ordem de parada e tentou fugir, seguido pelos agentes por vários quilômetros. Ao perder o controle, o veículo foi jogado para fora da pista e caiu em uma área de mata. O suspeito abandonou o carro e fugiu a pé, mas foi capturado pelos policiais.

Dentro do automóvel foram encontrados diversos tabletes da droga, cuja pesagem totalizou 895 kg. Em depoimento aos agentes, o motorista disse ter pego o veículo carregado no Paraguai com destino a Santa Catarina. A verificação dos itens do carro apontou também o furto do veículo ocorrido em maio deste ano, em Campo Grande.

O material apreendido, avaliado em cerca de R$ 1,8 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, resultado de uma parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém canal de comunicação com a comunidade para dúvidas, reclamações e denúncias anônimas: 0800 647-6300 (disponível 24 horas, 7 dias por semana).

Economia

Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha

Acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos

Saúde

Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado

Ação contará com cinco unidades de saúde abertas pela manhã

