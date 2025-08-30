DOF apreende quase 900 kg de drogas em carro roubado na Capital

Apreensão de drogas / DOF

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam em flagrante um jovem de 19 anos e apreenderam 895 kg de maconha em um veículo Hyundai IX35, roubado em Campo Grande, na região de Ponta Porã. A apreensão ocorreu nesta quinta-feira (28) durante bloqueio na MS-164, próximo ao Trevo do Copo Sujo.

Durante a operação, o motorista desrespeitou a ordem de parada e tentou fugir, seguido pelos agentes por vários quilômetros. Ao perder o controle, o veículo foi jogado para fora da pista e caiu em uma área de mata. O suspeito abandonou o carro e fugiu a pé, mas foi capturado pelos policiais.

Dentro do automóvel foram encontrados diversos tabletes da droga, cuja pesagem totalizou 895 kg. Em depoimento aos agentes, o motorista disse ter pego o veículo carregado no Paraguai com destino a Santa Catarina. A verificação dos itens do carro apontou também o furto do veículo ocorrido em maio deste ano, em Campo Grande.

O material apreendido, avaliado em cerca de R$ 1,8 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, resultado de uma parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém canal de comunicação com a comunidade para dúvidas, reclamações e denúncias anônimas: 0800 647-6300 (disponível 24 horas, 7 dias por semana).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!