Dois homens morrem esfaqueados em confusão na mesma casa na Capital

Local onde ocorreu o crime / Reprodução Google

Na madrugada desta segunda-feira, 6, Wellington Moreira de Souza, de 33 anos, e Ismael Oliveira Benites, de 45 anos, morreram esfaqueados na mesma casa em uma confusão na rua Clotilde Chaia, no bairro Moreninha, em Campo Grande.

O boletim de ocorrência, registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, aponta que o homicídio foi provocado pelas duas pessoas, pois tanto Wellington, como Ismael, figuram como autores e vítimas.

Porém, informações que poderiam indicar a motivação da confusão entre as duas vítimas, ou até mesmo quantas facadas foram desferidas nos corpos, não foram inseridas pelo delegado de plantão no registro, dificultando o entendimento da ocorrência.

Consta ainda no registro que a sobrinha de Ismael, de 23 anos, presenciou a confusão. No relato, ela disse para a polícia que quando chegou em sua residência, os dois homens já estavam brigando, momento que tentou separar a confusão e acabou sendo atingida no seu braço, provocando um corte profundo.

Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa. A faca usada no crime estaria em uma das mãos de Wellington.

Os dois corpos foram encontrados em um cômodo da residência. O caso foi registrado como homicídio simples.