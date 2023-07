Dois morrem após motocicleta atingir poste em Campo Grande

Homens morreram na hora / Redes Sociais

Lucas, Kauan Rodrigo Xavier Barreto, 17 anos, e Lucas de Moraes dos Santos, 25 anos, morreram em um grave acidente de trânsito no final da noite deste sábado, dia 1, na região da Vila Nasser, em Campo Grande.

Segundo informações do Topmidianews, eles estavam em uma motocicleta pela rua Pocrane, quando por motivos a serem investigados, colidiram contra um poste.

Com a força do impacto, uma das vítimas morreu na hora, enquanto a outra ainda ficou agonizando na calçada da via.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram, nada puderam fazer e constataram o óbito das vítimas.

Eles aguardaram no local até a chegada do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Científica para dar continuidade a apuração dos fatos.