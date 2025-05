Drive Thru da Reciclagem arrecada 7 toneladas de resíduos em Campo Grande

Divulgação

A 14ª edição do Drive Thru da Reciclagem, realizada em Campo Grande nos dias 20 a 22 de março, reforçou o compromisso com a sustentabilidade e a educação ambiental. Em três dias, mais de 7 toneladas de resíduos foram arrecadadas, incluindo eletrônicos, papel, vidro, óleo de cozinha usado e medicamentos vencidos.

Parceira da iniciativa, a Agems promoveu atividades educativas para 180 crianças e jovens, com foco em saneamento básico, gestão de resíduos e consumo consciente. A ação também arrecadou 636 livros, 350 mudas de árvores, roupas e alimentos.

Desde a primeira edição, o evento já contribuiu para preservar o equivalente a 680 milhões de litros de água, reforçando sua importância ambiental e social. A próxima edição do Drive Thru já tem data: de 5 a 7 de junho, com ações ampliadas nas áreas de saúde e cultura.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!