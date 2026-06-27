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Feminicídio de grande repercussão em MS

Duas semanas após fuga, subtenente que matou enfermeira é recapturado

Militar do Corpo de Bombeiros foi localizado pela PM em uma residência de Campo Grande e encaminhado à Depac Cepol; ele havia fugido do Presídio Militar no último dia 12

Anibal Placêncio

Publicado em 27/06/2026 às 09:08

Atualizado em 27/06/2026 às 09:58

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O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Elianderson Duarte, de 45 anos, foi recapturado / Reprodução

O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Elianderson Duarte, de 45 anos, foi recapturado no início da noite desta sexta-feira (26), em Campo Grande, duas semanas após fugir do Presídio Militar da capital. Preso por matar a esposa em março deste ano, ele foi localizado por equipes da 5ª Companhia da Polícia Militar em uma residência na Rua Presidente Rodrigues Alves, no bairro Vila Almeida.

Após a prisão, Elianderson foi encaminhado para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A fuga havia ocorrido na noite do último dia 12, quando o subtenente conseguiu escapar do Presídio Militar de Campo Grande. Logo após a evasão, forças de segurança iniciaram buscas para localizá-lo.

Registros fotográficos feitos na data mostravam uma corda improvisada, conhecida popularmente como "Teresa", utilizada para transpor o muro da unidade prisional. No momento da fuga, a guarita do presídio, sob responsabilidade da Polícia Militar, estava sem agente de plantão.

Crime teve grande repercussão

O caso que levou à prisão do subtenente ocorreu no dia 03 de março deste ano e teve grande repercussão em Mato Grosso do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, Elianderson Duarte agrediu a esposa e os três filhos antes de sair correndo pelas ruas de Ponta Porã portando duas facas de serra.

Quando os policiais chegaram ao local, o militar já havia sido contido por moradores. Segundo o registro policial, ele apresentava comportamento alterado e afirmou ter agido em legítima defesa. Ainda de acordo com a ocorrência, Elianderson declarou que "precisou usar" uma marreta para atingir a cabeça da companheira, a enfermeira Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 51 anos.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada inicialmente para atendimento médico em Ponta Porã. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, onde morreu na madrugada do dia 06 de março, três dias após as agressões.

Os três filhos do casal, com idades de 13, 15 e 17 anos, também precisaram de atendimento no dia do crime. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os adolescentes deixaram a residência correndo e pediram ajuda pelas ruas do bairro, mobilizando moradores e funcionários de estabelecimentos próximos.

A enfermeira Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 51 anos, vítima de feminicídio em março deste ano / Reprodução

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