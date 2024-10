Dupla morre em confronto com o Choque após roubo a Hilux na Capital

Local onde abordagem ocorreu / Enryck Sena, Campo Grande News

Dois homens suspeitos de roubar uma camionete, morreram em confronto com o Batalhão de Choque da PM (Polícia Militar), durante a noite de segunda-feira (21), em uma estrada vicinal na região das Moreninhas, saída para São Paulo, em Campo Grande.

Segundo informações do Campo Grande News, o roubo aconteceu nas proximidades da Avenida Gury Marques.

Um casal de idosos havia recém chegado em casa quando os suspeitos abordaram a Toyota Hilux, estacionada na Rua Ariná.

Armados, os dois homens teriam ameaçado as vítimas com uma pistola antes de fugir com a Hilux.

Assim, a PM foi acionada para atender o roubo. Minutos depois, o Choque localizou a Hilux circulando nas proximidades da Empresa Sotef. Na tentativa de efetuar uma abordagem, houve perseguição e confronto armado na estrada vicinal.

Os militares tentaram socorrer, mas os suspeitos morreram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) deram assistência ao caso, constatando a morte dos rapazes na estrada.