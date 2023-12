Durante temporal, escultura do tuiuiú cai no aeroporto

Osmar Daniel, Campo Grande News

A chuva acompanhada de fortes ventos na tarde de domingo (3), derrubou uma das três esculturas do tuiuiú, localizada na entrada do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Foram 13,2 mm de chuvas e ventos de mais de 50 quilômetros por hora atingiram a região, conforme dados da estação meteorológica da Uniderp.

Segundo o Campo Grande News, não é a primeira vez que isso acontece. De acordo com o arquivo do Campo Grande News, um dos monumentos caiu pelo mesmo motivo durante temporal registrado em 8 de dezembro de 2010.

Zé Bicudo, Majestoso e Asa Branca são os nomes das três esculturas. Elas são monumentos do Pantanal Sul, fixadas na Praça Brigadeiro Faria Lima, do aeroporto. Representam aviões, fazendo as posições de pouso, decolagem e abastecimento.

As esculturas são de autoria do artista plástico Cleir Ávila. Foram instaladas em 2000 e restauradas em 2018.