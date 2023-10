Encontro de carros antigos une hobby a solidariedade em Campo Grande neste sábado

Divulgação/ Assessoria

Neste sábado, dia 21 de outubro, das 9h às 19h, a Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados MS promove o evento “Acelere a Solidariedade”, no estacionamento aberto do Comper Itanhangá. A iniciativa, que consiste na 1ª Exposição de Carros antigos do grupo, conta também com a participação de várias associações. A intenção por trás dessa ação é proporcionar entretenimento e uma experiência diferenciada, ao mesmo tempo, em que promove a solidariedade.

Além da exposição de carros antigos, haverá uma mostra de miniaturas de veículos no Piso do Lago, bem como apresentações de bandas ao longo do dia, tanto pela manhã quanto à tarde, e barracas para venda de comidas e bebidas, incluindo arroz carreteiro, salgados, refrigerantes, água e sucos.

As barracas presentes no evento vão representar quatro instituições: o Cotolengo, a AACC, o Asilo São João Bosco e a Escola Juliano Varela. Todas as receitas geradas nas barracas serão integralmente revertidas para essas instituições, possibilitando que os visitantes contribuam para ações beneficentes em prol da comunidade local.

A confraria, que organiza o evento, teve seu início em meados de 2011, quando um grupo de amigos apaixonados por carros antigos se conheceu em um fórum na internet. Movidos pela paixão e amizade em comum, decidiram unir esforços para compartilhar ideias, expandir seu círculo de amizades, confraternizar e, não menos importante, contribuir para ações beneficentes em prol do próximo.

O número de carros confirmados para a exposição já atinge 250, de acordo com informações da Confraria do Fusca. Vale ressaltar que esses veículos serão rotativos, garantindo que os visitantes possam apreciar diferentes modelos ao longo do evento. A expectativa é que o número de carros participantes possa chegar a até 300.

“Nossa intenção é fazer com que as famílias que não tiveram oportunidade ainda de conhecer a loja, nos deem a chance de mostrar um espaço diferente, além de visitar os carros antigos e ainda ajudar instituições que fazem um trabalho tão especial e necessário”, explica a gerente nacional de relacionamento do Grupo Pereira, Fernanda Bardauil, que coordena a ação no Comper Itanhangá.

