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3º Retrocar MS

Encontro reúne carros antigos, música e gastronomia neste fim de semana

Praça do Papa, em Campo Grande, recebe a terceira edição do Retrocar MS; encontro deve receber centenas de veículos entre modelos nacionais, importados, restaurados e raridades

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/08/2026 às 08:30

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Retrocar MS reúne centenas de veículos na Praça do Papa / Arquivo/Divulgação

Campo Grande terá um fim de semana especial para quem gosta de carros antigos. A Praça do Papa recebe, neste sábado (15) e domingo (16), a terceira edição do Retrocar MS, encontro que deve reunir centenas de veículos entre modelos nacionais, importados, restaurados e raridades que hoje são preservadas por colecionadores.

A programação começa às 08h nos dois dias e tem entrada gratuita para o público. Para quem quiser contribuir com a iniciativa social do evento, a organização convida a levar dois quilos de alimentos. Para os proprietários que irão expor seus veículos, a doação é obrigatória.

Promovido pelo grupo Apaixonados por Fusca & Derivados – Mato Grosso do Sul, o encontro deve reunir colecionadores e expositores de diferentes cidades do estado e de outras regiões do país. A proposta é colocar em evidência veículos de diferentes épocas, incluindo modelos que já não circulam com frequência pelas ruas e que hoje fazem parte de acervos particulares.

Além da exposição, o público poderá acompanhar apresentações musicais e aproveitar opções de gastronomia durante os dois dias. No sábado, a programação musical terá Patty Araújo, a Rainha do Flashback, às 16h30, e a Banda Fernando Morreu, às 19h. No domingo, o palco do Retrocar recebe a Uskaradakombi, às 13h.

Com o tema “Carros que contam histórias. Encontros que marcam”, o evento também terá caráter filantrópico. Segundo a organização, a realização não tem finalidade lucrativa e a arrecadação de alimentos integra as ações voltadas ao atendimento de causas sociais.

A realização é do grupo Apaixonados por Fusca & Derivados – Mato Grosso do Sul, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Prefeitura de Campo Grande e empresas parceiras.

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