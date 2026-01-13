Acessibilidade

13 de Janeiro de 2026 • 20:09

Carreira

Energisa abre oportunidades para estagiários em Campo Grande

Os selecionados terão a chance de acompanhar de perto o funcionamento da empresa, participar de projetos reais e desenvolver habilidades técnicas

Da redação

Publicado em 13/01/2026 às 17:22

Os interessados devem acompanhar os canais oficiais da empresa / Divulgação

A Energisa Mato Grosso do Sul iniciou 2026 com a abertura de novas oportunidades de estágio e vagas de nível técnico em Campo Grande, ampliando o acesso de jovens e profissionais ao mercado de trabalho em uma das maiores empresas do setor elétrico do país. A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a formação de novos talentos, a inclusão social e a valorização da diversidade.

Os estagiários selecionados terão a chance de acompanhar de perto o funcionamento da empresa, participar de projetos reais e desenvolver habilidades técnicas e comportamentais fundamentais para a carreira profissional. A experiência proporciona contato direto com um ambiente corporativo inovador, dinâmico e voltado ao aprendizado contínuo.

Além das vagas de estágio, a Energisa MS também abriu oportunidades para profissionais formados em Técnico em Eletrotécnica. As vagas são direcionadas, especialmente, a pessoas com deficiência e a mulheres, ampliando a participação feminina em um setor historicamente masculino e promovendo maior diversidade dentro da organização.

Segundo a gerente de Recursos Humanos da Energisa Mato Grosso do Sul, Luciana Bernardi, as vagas representam uma importante porta de entrada para quem busca crescimento profissional e desenvolvimento de carreira. “O Grupo Energisa acredita no potencial das pessoas e, por meio do estágio e da valorização da diversidade, os novos talentos podem contribuir com ideias e inovações que ajudam a melhorar cada vez mais nosso trabalho, fazendo a diferença na vida de todos os nossos clientes”, destacou.

As oportunidades reforçam a atuação da Energisa como empresa comprometida não apenas com a qualidade dos serviços prestados, mas também com a responsabilidade social e o incentivo à qualificação profissional. Os interessados devem acompanhar os canais oficiais da empresa para obter mais informações sobre requisitos, prazos e formas de inscrição.

