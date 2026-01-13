Energisa abre oportunidades para estagiários em Campo Grande

Os interessados devem acompanhar os canais oficiais da empresa / Divulgação

A Energisa Mato Grosso do Sul iniciou 2026 com a abertura de novas oportunidades de estágio e vagas de nível técnico em Campo Grande, ampliando o acesso de jovens e profissionais ao mercado de trabalho em uma das maiores empresas do setor elétrico do país. A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a formação de novos talentos, a inclusão social e a valorização da diversidade.

Os estagiários selecionados terão a chance de acompanhar de perto o funcionamento da empresa, participar de projetos reais e desenvolver habilidades técnicas e comportamentais fundamentais para a carreira profissional. A experiência proporciona contato direto com um ambiente corporativo inovador, dinâmico e voltado ao aprendizado contínuo.

Além das vagas de estágio, a Energisa MS também abriu oportunidades para profissionais formados em Técnico em Eletrotécnica. As vagas são direcionadas, especialmente, a pessoas com deficiência e a mulheres, ampliando a participação feminina em um setor historicamente masculino e promovendo maior diversidade dentro da organização.

Segundo a gerente de Recursos Humanos da Energisa Mato Grosso do Sul, Luciana Bernardi, as vagas representam uma importante porta de entrada para quem busca crescimento profissional e desenvolvimento de carreira. “O Grupo Energisa acredita no potencial das pessoas e, por meio do estágio e da valorização da diversidade, os novos talentos podem contribuir com ideias e inovações que ajudam a melhorar cada vez mais nosso trabalho, fazendo a diferença na vida de todos os nossos clientes”, destacou.

As oportunidades reforçam a atuação da Energisa como empresa comprometida não apenas com a qualidade dos serviços prestados, mas também com a responsabilidade social e o incentivo à qualificação profissional. Os interessados devem acompanhar os canais oficiais da empresa para obter mais informações sobre requisitos, prazos e formas de inscrição.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!