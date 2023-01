Enteada mata homem atropelado em calçada de mercado

Câmeras flagraram colisão / (Foto: Reprodução)

Maikon da Silva, de 39 anos, morreu nesta segunda-feira (23) após ser atropelado por duas vezes pela enteada, enquanto estava sentado próximo a um mercado do Portal Caiobá, em Campo Grande, na noite deste domingo (22). O crime pode ter sido motivado por uma briga, pois, horas antes, o homem teria agredido a mãe da jovem.

Segundo o Campo Grande News, jovem fugiu do local do acidente, deixando o carro, e é procurada pela polícia. A assessoria de comunicação da Santa Casa informou que Maikon deu entrada com trauma de abdômen e quadril. Ele estava em estado grave e passava por procedimento cirúrgico pela ortopedia, quando teve parada cardiorrespiratória e não resistiu. A morte foi constatada às 7h09.

Atropelamento

Nas imagens do circuito de segurança é possível ver o homem sentado, próximo da parede e conversando com outro rapaz, quando a jovem aparece dirigindo um Chevrolet Corsa, na Rua afluente, e atropela propositalmente. Ele cai ao chão, quando ela dá ré e atinge ele mais uma vez, o prensando na parede.



A passageira, que parece não acreditar no que houve, desce do carro e a motorista vai embora. A mãe da autora confirmou a versão de que a filha ficou motivada pela agressão que havia sofrido. O veículo foi apreendido e levado para a Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) e o caso está sendo investigado.