Escolagov abre processo seletivo para curso de pós-graduação em Gestão Hospitalar

A Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul ) publicou na edição do Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (27), edital de abertura de Processo Seletivo, por análise curricular, por tempo determinado para credenciamento de profissionais para atuação como docente no curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Hospitalar na Administração Pública.



O curso será ofertado em Campo Grande, presencialmente, para os profissionais que atuam na gestão hospitalar pública, com previsão de duração de 18 meses.

No total, são 21 disciplinas disponíveis para atuação, com oportunidades para profissionais com formação superior com especialização, mestrado ou doutorado nas áreas de Ciências Biológicas, Administração, Gestão Pública, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Gestão Hospitalar, Exatas, Nutrição, Farmácia, Humanas ou Sociais Aplicadas, Tecnologia da Informação, Psicologia, Gestão de Pessoas e áreas afins.



O processo seletivo será constituído em duas etapas: Inscrição e Prova de Títulos – de caráter eliminatório e Classificatório.