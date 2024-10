Escritório agrícola sofre golpe e perde R$ 2,4 milhões na Capital

Caso foi registrado na Depac / Henrique Arakaki, Midiamax, Arquivo

Criminosos invadiram a conta bancária de um escritório agrícola de Campo Grande e furtaram R$ 2,4 milhões. As transações foram feitas para 15 contas diferentes e a descoberta do golpe aconteceu na segunda-feira (21).

Segundo informações do Midiamax, a gerente da empresa registrou a ocorrência na delegacia na terça-feira (22).

Conforme o registro policial, a funcionária tentou acessar a conta bancária do escritório na segunda-feira, mas não conseguiu.

Assim, ela entrou em contato com o suporte da agência que fez todas as orientações necessárias e, mesmo assim, a gerente não conseguia movimentar a conta. O aplicativo do banco foi reinstalado e continuava apresentando problemas.

Depois disso, foram descobertas as transferências para 15 contas diferentes, num total de R$ 2,4 milhões.

As transferências apareciam como pagamentos para fornecedores. A primeira transferência foi feita no valor de R$ 99.688,38.

Depois foram identificadas transferências de R$ 119.568,58; R$ 195.695,16; R$ 199.570,56; R$ 196.896,48, R$ 98.754,85; R$ 191.569,78; R$ 196.113,21; R$ 192.456.,89; R$ 198.590,45; R$ 195.695,16; R$ 194.856,56; R$ 140.590,45; R$ 196.589,56.

Os criminosos ainda tentaram transferir mais R$ 1 milhão, mas sem sucesso. Não há informações se os bandidos foram identificados.