Especializado em roubos, bandido morre em troca de tiros com a DERF na Capital

Na manhã desta quarta-feira,19, Marcos Antônio Alves dos Santos, bandido especialista em roubos de fazenda no interior de Mato Grosso do Sul, morreu em uma troca de tiros com policiais da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), no Jardim Alto do São Francisco, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, os policiais estariam cumprindo um mandado de prisão contra o autor, que tinha vulgo de Baiano, mas foram recebidos a tiros. Revidando a agressão e iniciando um confronto, Marcos levou a pior e foi atingido.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na casa em que se encontrava, na rua Barbara de Paula Ribeiro. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas fez a constatação do óbito para dar início aos trabalhos periciais.

Conforme informações da Polícia Civil, Baiano era especializado em roubos a fazenda. O criminoso foi preso em 31 de janeiro do ano passado, mas ganhou liberdade condicional em 24 de janeiro deste ano - o crime seria justamente por um roubo a uma propriedade rural em Jaraguari.

Marcos Antônio tem uma longa ficha criminal, contendo crimes como furto, roubos, lesão corporal no âmbito de violência doméstica, injúria, entre outros.