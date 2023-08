Esposa de piloto falecido em tragédia aérea com o filho morre em Campo Grande

Mulher foi encontrada com ferimento e morreu / Redes Sociais

Ana Paula Pridonik, de 27 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 1, em Campo Grande, após ser encontrada ferida com um tiro de arma de fogo no quarto de um condomínio no bairro Antônio Vendas onde morava. Ela foi localizada com vida, mas morrreu na Santa Casa de Campo Grande, horas após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o portal topmidianews, ela era a mulher do piloto e pecuarista Garon Maia, que faleceu ao lado do seu filho Francisco Veronezi Maia, de 11 anos, em um acidente aéreo no último sábado (29), em uma área de mata na região de Vilhena, em Rondônia.

Ana Paula tinha acabado de sair do enterro Garon e Kiko, como o garoto era conhecido. Os corpos foram transladados para a capital sul-mato-grossense justamente para que familiares e amigos pudessem se despedir.

Após o sepultamento, ela teria retornado na companhia da mãe e de outras duas pessoas, mas teria entrado no quarto e ficado por lá. Conforme o delegado Felipe Paiva, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, quando as pessoas ouviram o disparo e encontraram a vítima ferida.

A vítima estava no quarto do casal quando atirou contra a própria cabeça. A arma em questão estaria no nome de Garon.

Ana Paula chegou a ser socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros e deu entrada no hospital em estado grave e após cerca de duas horas, ela não resistiu aos ferimentos e a uma parada cardiorrespiratória, vindo a óbito.

Centro de Valorização da Vida

Estudos mostram que um suicídio afeta ao menos seis pessoas que estavam ligadas à vítima. Se você estiver passando por problemas, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ser acionado pelo telefone 188, que atende gratuitamente 24 horas, ou pelo site www.cvv.org.br.