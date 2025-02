Estudante de Medicina mata atropelada corredora em rodovia de MS

Henrique Kawaminami, Campo Grande News

Um estudante de Medicina, de 23 anos, visivelmente embriagado, atropelou duas mulheres de um grupo de corrida, na manhã deste sábado (15) na MS-010, saída para Rochedinho, em Campo Grande e uma delas morreu.

O rapaz estava bêbado e as atingiu ao fazer uma ultrapassagem. Segundo a Polícia Militar, o estado de embriaguez era evidente e ele nem mesmo conseguia falar, publicou o Campo Grande News.

No veículo do jovem, um Fiat Pulse prata, havia latas de cerveja e pulseira de uma boate da Capital. A frente do veículo ficou bastante amassada, revelando o impacto da batida.

O capô amassou, o retrovisor e a lanterna quebraram e o para-brisa rachou.

As vítimas não tiveram os nomes divulgados e a sobrevivente teve apenas escoriações, sendo encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Coronel Antonino.

Conforme os policiais, o rapaz faz residência em Medicina no Estado, mas é natural do Estado de Goiás. Ele foi preso em flagrante e será encaminhado à delegacia.

Amigos de grupo de corrida do qual a vítima fazia parte não quiseram falar com a imprensa.