Evento em Campo Grande debate os impactos do racismo na saÃºde mental e nas relaÃ§Ãµes sociais

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Um tema cada vez mais urgente ganha espaço em Campo Grande nos dias 15 e 16 de maio de 2026. O evento “Subjetividades Impactadas: da história do racismo à clínica psicanalítica” propõe uma reflexão aprofundada sobre como o racismo afeta a construção da identidade, a saúde mental e as relações humanas, reunindo profissionais e interessados no assunto.



Aberto ao público, o encontro será realizado no auditório da Unimed, localizado na Rua Goiás, 695, no Jardim dos Estados, com programação dividida em dois momentos. Na sexta-feira, dia 15, as atividades ocorrem das 19h às 22h. No sábado, dia 16, o evento continua das 9h às 12h.



A proposta é discutir, a partir da psicanálise, os efeitos históricos e contemporâneos do racismo nas subjetividades, ou seja, na forma como as pessoas pensam, sentem e se percebem no mundo. Em um cenário em que questões relacionadas à equidade racial ganham cada vez mais visibilidade, o debate busca contribuir para a compreensão de um problema estrutural que atravessa gerações.



A programação contará com a participação da psicóloga e psicanalista Josiane Barbosa Oliveira, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. A especialista também integra o Grupo Sankofa, voltado a programas de equidade racial, e participa de movimentos de estudo sobre relações inter-raciais.



Durante o evento, serão abordados aspectos históricos do racismo e seus desdobramentos na prática clínica, ampliando o olhar sobre como experiências sociais impactam a saúde psíquica e a construção da subjetividade.



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pela internet. O valor é de R$ 150 para pagamentos efetuados até o dia 15 de abril.



Mais informações e inscrições estão disponíveis no site: https://spms.com.br/evento/subjetividades-impactadas-da-historia-do-racismo-a-clinica-psicanalitica/

A iniciativa se soma a outros movimentos que buscam ampliar o debate sobre racismo no Brasil, reforçando a necessidade de compreender seus efeitos não apenas no campo social, mas também na dimensão subjetiva e emocional dos indivíduos.