A jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, foi morta a facadas pelo noivo, um músico de Campo Grande, durante uma briga, no fim da tarde de ontem (12), no bairro São Francisco, na Capital.

Vanessa estava noiva do homem e as brigas eram recorrentes, conforme relatado por amigos próximos ao casal.

Na quarta-feira (12), o músico teria agredido Vanessa. Então, ela procurou a DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) para pedir medida protetiva. Junto com um amigo, Vanessa voltou à casa onde morava com o noivo para buscar seus pertences.

Na residência, eles começaram a discutir, o músico se armou com um faca e a golpeou três vezes perto do coração.

A jornalista foi socorrida em estado grave e levada à Santa Casa. A notícia de seu falecimento ocorreu após às 23h.

O agressor foi preso na casa. Ele estava aparentemente calmo e foi levado à delegacia.

Vizinhos do casal afirmaram ao Campo Grande News que as brigas eram recorrentes, com gritos e portas batendo, mas nunca viram agressão, até ontem.

Vanessa completaria 43 anos no próximo dia 16 de fevereiro.

Uma jornalista experiente e colega de todos, ela já foi colaborada de O Pantaneiro entre 2019 e 2020 e atualmente era assessora de comunicação do Ministério Público do Trabalho.