Executado com tiros em frente a farmácia em avenida testemunhou assassinato

Divulagção

Rapaz de 27 anos, que foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (6), na Avenida Rachel de Queiroz, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, havia testemunhado um homicídio em dezembro de 2021.

A Polícia já teria identificado o suspeito do assassinato ocorrido hoje.

Conforme informações do site Midiamax, no dia 26 de dezembro de 2021, a vítima testemunhou o assassinato de Douglas Felipe Prudêncio Rolon, no mesmo bairro em que a foi assassinada nesta manhã.

À época, Douglas morreu com tiros na cabeça e chegou a ser levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) junto dos outros ocupantes do carro, mas não resistiu.

O motoentregador assassinado hoje tinha passagens por tráfico de drogas em 2015 e 2017.