ExplosÃ£o em caminhÃ£o-tanque deixa funcionÃ¡rio gravemente ferido

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Na tarde do dia 21 de março de 2026, um grave acidente mobilizou equipes de emergência em Campo Grande. Um caminhão-tanque que realizava limpeza interna em um lava-jato explodiu, deixando um funcionário gravemente ferido, que foi imediatamente socorrido e segue em estado crítico.

O incidente ocorreu às margens da BR-163, saída para São Paulo, e chamou atenção pelo risco de contaminação ambiental. Durante a explosão, houve vazamento de resíduos inflamáveis, caracterizados como petróleo in natura, que se espalharam pelo solo. O sistema de tratamento do lava-jato, composto por caixas separadoras de água e óleo, apresentava condições precárias, e as chuvas recentes agravaram o transbordamento, aumentando o alcance do produto poluente.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande atuou prontamente no local, avaliando os danos e adotando medidas administrativas. Durante a vistoria, os policiais identificaram irregularidades, como a ausência de licenças ambientais compatíveis com a atividade de limpeza de produtos perigosos e falta de documentação obrigatória. Foram lavrados Auto de Infração Ambiental, Laudo de Constatação, Termo de Embargo e Paralisação das Atividades, além de notificação aos responsáveis.

Também foi aplicada multa administrativa no valor total de R$ 80 mil, sendo R$ 20 mil pelo dano ambiental causado pela poluição e R$ 60 mil pela operação sem a devida licença.

O acidente reforça a necessidade de atenção às normas de segurança e ambientais em atividades que envolvem produtos inflamáveis, destacando o papel da Polícia Militar Ambiental no controle de riscos à população e ao meio ambiente.