Exposição encerra com show de Guilherme e Santiago de graça

Divulgação

A Expogrande se despede neste fim de semana levando grandes atrações ao palco: Ana Castela, Simone Mendes e a dupla Guilherme e Santiago, com show gratuito no domingo. Em comemoração aos seus 126 anos, Coxim prepara uma série de shows para agitar a população no Centro de Tradições Nordestinas.



O Palácio Popular da Cultura, na capital, recebe dois espetáculos: “A Bela e a Fera”, turnê que já percorreu mais de 50 cidades brasileiras, e o "Elvis Experience In Concert Tribute", levando ao palco a história de um dos maiores ícones da música de todos os tempos. Para a criançada, tem encenação da Patrulha Canina no Teatro Dom Bosco. Duas sessões de "O Mágico de Oz" movimentam o Teatro Allan Kardec.



Novinho em folha, o Teatro Aracy Balabanian vem com a peça "Todo Redemoinho Começa com um Sopro", em exibição gratuita nesta sexta-feira e sábado. Completando 20 anos de palco, o Fulano di Tal celebra levando cultura e teatro para todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Neste fim de semana, o grupo teatral percorre primeiro a região Sul, passando por Naviraí, Dourados e Rio Brilhante, com o espetáculo “O Bem-Amado”.



Tem também Praça Bolívia, Feira Bosque da Paz com edição especial de três dias no Shopping Bosque dos Ipês, Feira de Antiguidades, Mixturô, Meus Axés, São Chico e Expo Índia, com variedade de itens típicos de países do oriente, no Shopping Campo Grande. A Setesc e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do feriadão. Confira:



Domingo (14)

Patrulha Canina – Sucesso na TV, agora a Patrulha Canina também está no teatro. Trata-se de desenhos animados com seis filhotes de cães heróis, que vivem inúmeras aventuras sob o comando do garotinho Ryder.



Horário: sessões às 15h e 17h

Local: Teatro Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 225 - Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 35, pelo link https://encurtador.com.br/yOSTX



Praça Bolívia – Arte, moda, artesanato, apresentações musicais e artísticas, culinária, colecionismo, antiguidades e muito mais. A feira da Praça Bolívia vem com tudo neste domingão.



Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – R. Barão da Torre – Coophafé

Entrada: gratuita



Feira Meus Axés - A feira promete uma experiência rica em cultura e criatividade, com uma variedade de expositores que oferecem artesanato, ervas, banhos, doces e gastronomia típica. Os produtos inspirados nos Axés trazem linhas de saboaria com imagens de orixás e banhos energéticos, refletindo a espiritualidade e a tradição dessa cultura. Além disso, os visitantes poderão desfrutar de licores, doces, quitutes e até mesmo saborear um autêntico acarajé, proporcionando uma verdadeira imersão nos sabores e tradições dos Axés.



Horário: 9h às 14h

Local: Praça do Preto Velho – Avenida Fábio Zahran, s/n – Jardim Paulista

Entrada: gratuita



Guilherme e Santiago - O último dia de Expogrande será de portões abertos ao público e show gratuito da dupla sertaneja Guilherme e Santiago.



Horário: abertura dos portões às 18h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho - R. Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho

Entrada: gratuita



Quadra de samba - Tadeu e convidados agitam o domingão com muito samba, das músicas clássicas às desconhecidas, na quadra de basquete do Uatahell.



Horário: 17h às 22h

Local: Uatahell Bar - R. 15 de Novembro, 797, Centro

Entrada: R$ 5 após às 17h



Pagodin do Ponto - Nada melhor do que terminar o fim de semana ouvindo um pagodinho. O grupo Samba do Caramelo comanda a roda no Ponto Bar.



Horário: a partir das 18h

Local: Ponto Bar - R. Dr. Temistocles, 103 - Centro

Entrada: a partir de R$ 5 na portaria



Rio Brilhante

O Bem-Amado - Rio Brilhante será a última parada neste fim de semana do Fulano di Tal, que leva ao público a peça “O Bem-Amado”.



Horário: 19h

Local: Conviver - Centro de Convivência do Idoso José Alves de Barros - R. Caiuás, 232-238 - Morada do Sol

Entrada: gratuita