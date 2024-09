Fácil do Bosque dos Ipês retoma atendimento

Com novo espaço amplo e integrado, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) retomou os atendimentos na unidade do Fácil Bosque dos Ipês na quinta-feira (12).

A agência que agora conta com 184.85 m² de área, não só mudou de lugar, mas também passou por reformulação de estrutura e layout, que oferece mais conforto para o cidadão que busca atendimento. No local também está disponível um totem de autoatendimento.

O ponto de referência do novo local do Fácil é a Praça Central. Para quem entra pelo acesso C, basta descer o elevador ou a escada rolante e seguir à direita. Pelo acesso A, basta seguir à esquerda.

Lucas Faustino é monitor escolar e aproveitou o horário de almoço para resolver uma pendência na documentação do veículo. Ele não sabia da mudança de local, mas conta que localizou com facilidade. “Mais espaço né, tudo reunido, você não precisa se deslocar de um espaço para outro para resolver um mesmo assunto”, afirmou.