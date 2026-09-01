Família suspeita de lanche estragado após jovem morrer em Campo Grande

O jovem David Kauã Vieira Santos Lopes, de 23 anos / Reprodução/Midiamax

A família de David Kauã Vieira Santos Lopes, de 23 anos, suspeita que o jovem tenha sofrido uma grave intoxicação alimentar após consumir um lanche comprado no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. Ele morreu no domingo (30), no Hospital Regional, após permanecer 14 dias internado.

De acordo com informações do Midiamax, a família registrou um boletim de ocorrência na tarde desta segunda-feira (31). Os familiares acreditam que o quadro de saúde tenha começado após uma possível intoxicação alimentar e evoluído para meningite bacteriana.

David era marceneiro, deixa a esposa e um filho de 04 anos. Conforme relatado pela família, o jovem comprou o lanche no dia 03 de agosto e teria percebido um gosto de carne estragada enquanto comia.

Na manhã seguinte, David começou a passar mal e procurou atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Vila Almeida. Ele foi liberado, mas, segundo os familiares, precisou retornar outras vezes à unidade nos dias seguintes devido à persistência dos sintomas.

Com o agravamento do quadro, o jovem foi internado no Hospital Regional. Durante a internação, seu estado de saúde evoluiu para uma meningite bacteriana e David entrou em coma.

Após 14 dias hospitalizado, ele morreu no domingo. A causa da morte ainda está sendo investigada, e a suspeita de intoxicação alimentar é apontada pela família.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de David e prestaram homenagens ao jovem.