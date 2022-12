Feira Central recebe aporte de R$ 25 milhões para revitalização

Chico Ribeiro, Governo de MS

Um dos principais pontos turístico da Capital, a Feira Central de Campo Grande vai ganhar uma revitalização para ampliar o espaço e tornar o local mais moderno. Para fazer parte deste projeto, o governador Reinaldo Azambuja assinou convênio no valor de R$ 25 milhões, que vão contribuir para realização da obra.

Esta parceria foi firmada durante solenidade que marcou o lançamento da pedra fundamental da obra, que terá o custo previsto de R$ 40 milhões. Trata-se de uma ação em conjunto do Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande e que vai contar com apoio da bancada federal.

Mais uma obra importante para Campo Grande que vamos contribuir. A Feira Central faz parte da história da cidade. Este projeto lembra o Mercado Central de Barcelona, vai ser uma obra arrojada, com arquitetura bonita. O local vai atrair mais turistas e terá uma espaço mais adequado para quem trabalha. É um empreendimento muito sonhado pelos feirantes", afirmou o governador.

A prefeita Adriane Lopes novamente destacou a parceria com o Governo do Estado, para realizar esta grande obra para população de Campo Grande. "Um presente e um legado para cidade. Está obra vai gerar desenvolvimento da economia e será um resgate da história", completou.

Durante o evento, o governador foi homenageado com um monumento simbólico em agradecimento ao seu apoio a esta grande reforma que vai ocorrer no local, palco da cultura gastronômica do Estado, que atrai turistas e faz a integração de diferentes povos.

Revitalização

A obra de revitalização da Feira Central propõe uma estrutura de dois pavimentos, com mais de 5 mil metros quadrados de área construída, em um projeto que vai dispor de um espaço arquitetônico moderno e funcional para apresentar os diferentes atrativos do local, entre compras, lazer e culinária.