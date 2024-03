Divulgação

A primeira feira inclusiva de Mato Grosso do Sul será realizada neste sábado (16), das 9h às 11h, na rua José Antônio, 1682, na sede do Sintel (próximo à Avenida Mato Grosso) em Campo Grande.



O objetivo é o de sensibilizar a sociedade em geral sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e na sociedade em geral.



O evento contará com uma variedade de produtos que, vão desde salgados, bolos, biscoitos, arroz carreteiro a roupas, crochês e muito mais.



Com o lema "Derrubando Barreiras e Construindo Negócios", no evento os empreendedores poderão expor e vender seus produtos e serviços.



Empreendedorismo inclusivo



Dados do IBGE mostram que apenas 26,6% das pessoas com deficiência encontram espaço no mercado de trabalho, em comparação com 60,7% da população sem deficiência. Com uma população estimada em 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, é crucial apoiar iniciativas como a Feira Inclusiva para promover a inclusão e garantir oportunidades iguais para todos.