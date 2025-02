Assassino de jornalista dizia ser homem de Deus e postava fotos com famosos

Músico matou a noiva a facadas / Redes Sociais, Arquivo Pessoal

O músico Caio Nascimento Pereira, de 35 anos, assassino confesso da jornalista e ex-colaboradora do jornal O Pantaneiro, Vanessa Ricarte, de 42 anos, ostentava fotos com músicos famosos e afirmava ser um homem de Deus. Ele foi preso ontem (12), no dia do crime.

Vanessa foi assassinada a facadas em casa, depois de procurar a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) para registrar um boletim de ocorrência por difamação e violência doméstica.