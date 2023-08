Filho invade casa da mãe, causa quebra-quebra e faz ameaça contra PMs em Campo Grande

Caso foi registrado na Deam / Henrique Arakaki

Mulher, de 55 anos, teve sua casa invadida pelo próprio filho, de 34 anos, e viu ele promover quebra-quebra no imóvel e realizar ameaças de morte enquanto a Polícia Militar não esteve no local, na região do Pioneiros, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira ,21, e mesmo detido, ele proferiu novas ameaças contra a equipe de militares.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava em sua residência quando seu filho invadiu, chutando a porta e a empurrando, estando muito alterado.

Em determinado momento, ele passou a quebrar diversos objetos dentro da casa, como porta, ventilador, armário da cozinha. A mulher disse para a polícia que não é a primeira vez que ele quebra a porta de vidro.

A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima e conseguiu chegar a tempo de pegar o suspeito dentro da residência. Ele tentou pular o muro, mas não teve sucesso e passou a proferir ameaças contra a mãe e os policiais. "Posso até ser preso, mas volto aqui para te matar", disse para a mãe.

Assim que foi colocado na compartimento de preso, o suspeito afirmou que mataria os policiais. "Vou matar vocês dois, seus bostas", dando chutes na viatura e mostrando comportamento agressivo.

Já na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a vítima desejou representar contra o filho e manter a medida protetiva. O caso foi registrado como ameaça, vias de fato, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência e resistência.