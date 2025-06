Filho mata pai a facadas durante surto em Campo Grande

Reprodução Repórter Top/ TopMídiaNews

Um idoso de 69 anos foi morto a facadas pelo próprio filho durante a madrugada desta sexta-feira (27), no bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. A vítima estava deitada na cama quando foi atacada com diversos golpes no peito e nos braços.

O autor do crime, de 35 anos, sofre de esquizofrenia e teria tido um surto no momento do ataque. Ele fugiu do local e, até o momento, não foi localizado pela Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 00h20. A cena foi preservada por equipes do Tático da PM até a chegada da Polícia Civil e da perícia, que realizaram os levantamentos no imóvel.

A mãe do autor, que presenciou o crime, relatou que o filho estava visivelmente alterado e demonstrava sinais de irritação. Segundo ela, houve um desentendimento entre pai e filho, seguido por ameaças verbais. Em determinado momento, o agressor arrombou a porta do quarto, pulou sobre a vítima e começou a esfaqueá-la. Mesmo após o idoso cair no chão, o agressor ainda desferiu chutes contra sua cabeça.

A mulher tentou impedir as agressões, mas sem sucesso. Ela correu da residência em busca de ajuda com familiares que moram nas proximidades. Quando retornou, encontrou o marido já sem vida e o filho havia fugido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. Equipes policiais realizaram buscas na região, mas o autor ainda não foi encontrado.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e está sendo investigado pela Polícia Civil de Campo Grande.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!