Foragido da Justiça por crimes de violência doméstica é preso em Campo Grande

Homem foi preso no bairro Jardim Corcovado, em Campo Grande / Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, na tarde desta quinta-feira (09), um homem de 37 anos que estava foragido da Justiça e possui um extenso histórico criminal, com diversas ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação foi realizada pela equipe de capturas da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), no bairro Jardim Corcovado, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito acumula passagens desde 2011, quando foi registrado o primeiro envolvimento em um crime de roubo. Ao longo dos anos, ele também respondeu por lesão corporal, ameaça, desobediência e direção perigosa.

O caso de maior gravidade ocorreu em março de 2016. Conforme as investigações, o homem não aceitou o fim de um relacionamento e perseguiu a ex-companheira pelas ruas, agredindo-a com golpes de faca e socos, inclusive quando ela já estava caída. O ataque só foi interrompido após a intervenção de moradores da região. Na ocasião, ele também tentou agredir o novo companheiro da vítima.

Após o crime, o investigado foi preso preventivamente e denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio qualificado por razões da condição do sexo feminino. No decorrer do processo, entretanto, a acusação foi desclassificada para lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica, resultando em condenação de um ano, cinco meses e 15 dias de detenção, em regime aberto.

Ainda de acordo com a polícia, o homem fugiu do estabelecimento prisional em duas oportunidades, ambas em 2019, sendo recapturado após a primeira evasão. Em 2021, voltou a ser preso em flagrante por roubo majorado, corrupção de menores, desobediência e direção perigosa.

A prisão mais recente foi resultado de um trabalho de inteligência desenvolvido pela equipe da 1ª Deam, que localizou o foragido em Campo Grande. Após a captura, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a ação reforça o compromisso da instituição no enfrentamento à violência contra a mulher e na localização de foragidos, destacando a importância do trabalho integrado das forças de segurança para garantir a proteção das vítimas e o cumprimento das decisões judiciais.

