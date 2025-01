Fórum da Capital teve emissão de mais de 41 mil certidões em 2024

Divulgação

O Cartório de Distribuição do Fórum de Campo Grande divulgou o balanço referente ao ano de 2024. Foram emitidas 41.222 certidões, abrangendo diversas categorias processuais, como Cíveis, Criminais e Militares, além de áreas específicas como Falências e Inventários.

Entre os destaques do relatório, as certidões Cíveis lideraram o volume de emissões, totalizando 29.177. Já as Criminais somaram 8.183, seguidas pelas certidões de Antecedentes Criminais, com 1.780. Outras categorias apresentaram números relevantes, como SEEU (1.049), Falências (370), Averbação Premonitória (387) e Militares (128) e de Inventários (108).

Para a administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, os números destacam o compromisso da instituição com a celeridade e eficiência no atendimento à população.