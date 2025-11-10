Acessibilidade

10 de Novembro de 2025 • 16:43

Campo Grande

Funtrab inicia segunda etapa do Qualifica Express com 1.200 vagas em cursos gratuitos

O programa é realizado em parceria com seis instituições

Da redação

Publicado em 10/11/2025 às 09:57

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) iniciou nesta segunda-feira (10) a segunda etapa do programa Qualifica Express, que amplia a oferta de cursos gratuitos de capacitação profissional em Campo Grande. A nova fase prevê a formação de 1.200 trabalhadores até o mês de dezembro, com foco em qualificação rápida e prática para quem busca inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

O programa é realizado em parceria com seis instituições — Instituto Maia, Senai, Senac, Sebrae, Inovativa e SG Consultoria — que ofertam cursos de curta duração voltados a áreas técnicas e comportamentais, abrangendo comunicação, atendimento ao público, empreendedorismo e competências socioemocionais.

Segundo a diretora-presidente da Funtrab, Marina Hojaij, o Qualifica Express foi criado para oferecer suporte integral ao trabalhador que busca recolocação.

“Procurar trabalho exige preparo técnico e emocional. O Qualifica Express foi pensado para acolher, fortalecer e dar ferramentas reais a quem deseja se recolocar e se sentir seguro novamente”, explicou.

Entre os cursos oferecidos estão:

Corte masculino

Introdução à Programação

Técnicas campeãs de vendas

Comunicação assertiva em entrevistas

Uso de Inteligência Artificial no dia a dia

Boas práticas de manipulação de alimentos
Além desses, há oficinas sobre gestão emocional, oratória, finanças pessoais e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, 2773 – Centro, Campo Grande, mediante apresentação de documento pessoal com foto.

A programação completa, com datas, horários e número de vagas, está disponível no site oficial da instituição: www.funtrab.ms.gov.br

