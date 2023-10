Governador avalia que gestores capacitados geram melhores resultados à sociedade

Governador participou de evento / Álvaro Rezende

O governador Eduardo Riedel participou nesta terça-feira (3) da Formatura da 1° Turma de Gestão Pública da Faculdade Insted, que se trata de uma parceria com a Assomasul (Associação das Prefeituras de Mato Grosso do Sul) para formação de gestores públicos. O evento ocorreu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Esta turma que conclui o curso superior de dois anos, tem a formação de 21 prefeitos e servidores indicados pelas prefeituras. Eles escolheram o governador como paraninfo e nome da turma, em homenagem ao bom trabalho desenvolvido a frente do Estado. Ele está a frente de uma gestão inclusiva, verde, próspera e digital.

Riedel fez questão de agradecer a homenagem e destacar a importância da educação e capacitação para o futuro do Estado. "Cada vez mais o gestor público está sendo chamado pela sociedade a responder por uma gestão de resultados. Pessoas com capacitação teórica e prática sem dúvida podem responder mais, quem ganha é a sociedade".

O governador ainda destacou a importância da formação no Brasil. "Estas novas lideranças devem servir cada vez melhor a sociedade, com muita dedicação e que nunca parem de estudar", completou.

O presidente da Assomasul, Valdir Couto Júnior, que inclusive é um dos formandos da noite, citou que a intenção é capacitar os gestores, levando conhecimento teórico para suas administrações.

"Nós buscamos a Insted para promover esta parceria e realizar este curso de grande importância. Oferecemos a oportunidade a todos os gestores, quem não poderia participar, indicou servidores para graduação", descreveu Couto.

Ele destacou que a iniciativa foi um sucesso, já que quase muitos prefeitos participaram da formação. "Estamos aqui em um dia festivo, que vai ajudar muito no dia a dia e na gestão dos municípios".