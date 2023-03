Governo determina reforço na manutenção de rodovias

Homens trabalhando nos reparos / Governo do Estado

O trabalho de manutenção e conservação das rodovias estaduais das regiões de Campo Grande e Paranaíba foi reforçado nesta semana após determinação da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul).

Empresas que prestam serviços nesses locais aumentaram o quantitativo de funcionários para resolver problemas pontuais causados pelas chuvas que atingem o Estado há semanas.

Na malha rodoviária de Campo Grande, o serviço está concentrado na MS-040, entre a Capital e Santa Rita do Pardo, com ações de tapa-buracos. Mas também há equipes atuando na MS-162, que leva até Sidrolândia, e na MS-450, entre a BR-262 e o Córrego Paxixi. Além do tapa-buracos é realizado serviço de limpeza de faixa de domínio

Já em Paranaíba, ganharam reforço os serviços de tapa-buracos nas rodovias MS-377, entre Inocência e Água Clara; MS-497, entre Paranaíba e Minas Gerais; e MS-240, entre Inocência e Paranaíba.

Na MS-316, no trecho que vai de Inocência a Aparecida do Taboado, foram ampliadas as ações de raspagem, assim como na MS-483, que segue de Paranaíba até Goiás. Na MS-310, que liga Paranaíba aos distritos de Alto Tamandaré e Alto Santana, são realizadas duas frentes de trabalho: uma de raspagem e outra de cascalhamento.

Estradas pavimentadas e não pavimentadas recebem os serviços. “Nesse período de chuvas é de extrema importância manter e reforçar o serviço de manutenção das nossas rodovias para garantir segurança aos usuários e permitir o escoamento da safra, que terá fluxo intenso entre março e abril”, reforça o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

Nas outras regiões do Estado, a manutenção da malha rodoviária segue cronograma elaborado pela Agesul e por empresas prestadoras de serviço.