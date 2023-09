Governo do Estado entrega o Centro de Operações de Rede da Infovia Digital

Governo realiza a entrega / Saul Schramm

Dentro do pilar de inclusão digital, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou na tarde desta segunda-feira, 18, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, o Centro de Operações de Rede (COR), da Infovia Digital. O funcionamento do Centro marca o início da implantação da Infovia Digital, parceria público-privada (PPP) firmada entre o Governo do Estado e a empresa Sonda. O contrato prevê a prestação de serviços de transporte de dados, voz e imagem para todos os equipamentos das unidades públicas estaduais.

A rede de conectividade e tecnologia de ponta que ligará todo Mato Grosso do Sul, contará com 7 mil quilômetros de rede de fibra óptica interligando os 79 municípios sul-mato-grossenses. Na prática, como a rede de fibra óptica é dedicada, os serviços permitem a conexão interna (intranet) ligando todos os 1.634 pontos do Estado, com a conexão de políticas públicas, segurança de sistemas, sistemas informatizados e melhoria na gestão de contratos e processos administrativos.

“Nunca tivemos dúvidas que, com boas parcerias, novas modelagens, nós conseguiríamos atrair o capital privado, de empresas sérias responsáveis, que pudessem entregar à sociedade sul-mato-grossense o resultado que a gente espera. A entrega hoje do prédio onde vai funcionar o centro de monitoramento das operações da Sonda, junto com o Ciops modernizado, é o marco zero deste processo de entrega”, afirmou o governador Eduardo Riedel, durante a solenidade de inauguração do COR.

Riedel ainda destacou que em Campo Grande o processo de implantação da Infovia Digital já está quase concluído. “A população vai perceber este grande avanço na conectividade no seu dia a dia, e em mais de 1683 prédios públicos em todo Estado. Mais de 15 mil equipamentos serão instalados. Não estamos fazendo obras de infraestrutura só trazendo a digitalização para os processos, estamos criando um pensamento estratégico para nossas crianças, para telemedicina, para as nossas ações em educação, segurança, transformando de fato um modelo de funcionamento, que vai avançar em uma velocidade muito mais rápida”, garantiu.

Para a secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, a Infovia Digital é um projeto transformador. “Hoje, estamos aqui concretizando mais uma etapa do governo digital. O governo que se preocupa com a agilidade nos processos, com a celeridade e qualidade nos serviços públicos disponíveis. No final da implantação isto vai se refletir no dia a dia do cidadão, não só na prestação do serviço público, mas também nas potencialidades que se este projeto agrega e vai trazer no futuro serviços que hoje não conseguimos imaginar, seja na área de saúde, educação ou segurança”, acrescentou a secretária do EPE.

O avanço digital engloba vários serviços, como o de telefonia, com instalação de 15 mil ramais IP (sistema de telefonia digital que utiliza protocolo de internet para transmitir voz) entre as unidades administrativas do Estado. Todo o sistema do Governo será substituído por ramais VOIP, com conexão de fibra óptica. A proposta deve reduzir os custos com telefonia clássica do Estado, solução mais moderna e que possibilita integração com outras ferramentas dentro dessa rede.

Em um futuro projeto de extensão, a rede poderá oferecer serviços de alta demanda de banda (vídeo monitoramento, diagnóstico de imagens médicas, ensino à distância).

Ingo Ploger, membro do Conselho de Administração da Sonda, empresa responsável pela implantação da Infovia Digital, classificou o projeto como inovador na administração pública e na satisfação da empresa em fazer parte deste processo. “Este projeto ao grupo Sonda é muito importante. Ele é de relevância porque nós atendemos projetos transformadores e somos cúmplices de uma revolução silenciosa na administração pública e privada, de um Estado, de uma comunidade, de uma cidade e de país”, completou.Em seu discurso, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, garantiu que o projeto tem uma importância para os municípios que ainda não possuem conectividade digital. “A infovia vai possibilitar que os municípios tenham acesso a tecnologia de ponta e que as empresas possam se instalar garantindo uma internet de alta velocidade, gerando desenvolvimento em todo o Estado”.

Além disso, a Infovia Digital proporciona o incentivo à conectividade do cidadão por meio da implantação de wi-fi com acesso gratuito em 129 praças públicas em todas as cidades do Estado.

Na Capital, o acesso a internet gratuita será disponibilizado na Praça Jardim Noroeste, Praça do Peixe, Praça Bosque da Paz, Praça Recanto dos Pássaros e Praça República da Bolívia. As outras localidades, dos 78 municípios restantes, ainda não possuem locais definidos.

A implantação da Infovia Digital deverá estar totalmente concluída até dezembro de 2024. O valor de investimento do contrato é de R$ 887 milhões, sendo R$ 306 milhões para a implantação da infraestrutura e R$ 581 milhões para operação e manutenção. O prazo do contrato é de 30 anos.

Segurança Pública

O Centro de Controle e Monitoramento (CCM) é outro componente importante da implantação da Infovia Digital e será entregue na segunda-feira às polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, que contarão com a estrutura física realizada pela Infovia Digital e reforço à segurança pública por meio do videomonitoramento com câmeras OCR, instaladas pela parceria, e que oferecem o reconhecimento de placas de veículos e imagens de alta precisão.

Além do vice-governador José Carlos Barbosa e da prefeita da capital, Adriane Lopes, participaram ainda os secretários Carlos Videira (Justiça), Eduardo Rocha (Casa Civil), Jaime Verruck (Semadesc), Marcelo Miranda (Setescc), Hélio Daher (Educação), Patrícia Cozolino (Assistência Social e Direitos Humanos), a procuradora geral do Estado, Ana Ali Garcia, o presidente Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio Fernandes Martins, os deputados estaduais Rinaldo Modesto, Coronel David, Paulo Corrêa, e o deputado Dagoberto Nogueira, representando a bancada federal. O ex-governador Reinaldo Azambuja também participou da solenidade.